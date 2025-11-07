BursaDEX+
Harga live Silent Notary hari ini adalah 0.000003488 USD. Lacak informasi harga aktual UBSN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UBSN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UBSN

Info Harga UBSN

Penjelasan UBSN

Whitepaper UBSN

Situs Web Resmi UBSN

Tokenomi UBSN

Prakiraan Harga UBSN

Riwayat UBSN

Panduan Membeli UBSN

Konverter UBSN ke Mata Uang Fiat

Spot UBSN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Silent Notary

Harga Silent Notary(UBSN)

Harga Live 1 UBSN ke USD:

$0.000003488
$0.000003488$0.000003488
+14.58%1D
USD
Grafik Harga Live Silent Notary (UBSN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:05:46 (UTC+8)

Informasi Harga Silent Notary (UBSN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000253
$ 0.00000253$ 0.00000253
Low 24 Jam
$ 0.000003495
$ 0.000003495$ 0.000003495
High 24 Jam

$ 0.00000253
$ 0.00000253$ 0.00000253

$ 0.000003495
$ 0.000003495$ 0.000003495

$ 0.003412566698066311
$ 0.003412566698066311$ 0.003412566698066311

$ 0
$ 0$ 0

+19.86%

+14.58%

+25.96%

+25.96%

Harga aktual Silent Notary (UBSN) adalah $ 0.000003488. Selama 24 jam terakhir, UBSN diperdagangkan antara low $ 0.00000253 dan high $ 0.000003495, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUBSN adalah $ 0.003412566698066311, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UBSN telah berubah sebesar +19.86% selama 1 jam terakhir, +14.58% selama 24 jam, dan +25.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Silent Notary (UBSN)

No.6110

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

$ 650.38K
$ 650.38K$ 650.38K

0.00
0.00 0.00

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Silent Notary saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.82K. Suplai beredar UBSN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 186462812051. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 650.38K.

Riwayat Harga Silent Notary (UBSN) USD

Pantau perubahan harga Silent Notary untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000044384+14.58%
30 Days$ -0.000002381-40.57%
60 Hari$ -0.000000032-0.91%
90 Hari$ +0.000000134+3.99%
Perubahan Harga Silent Notary Hari Ini

Hari ini, UBSN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000044384 (+14.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Silent Notary 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000002381 (-40.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Silent Notary 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, UBSN terlihat mengalami perubahan $ -0.000000032 (-0.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Silent Notary 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000000134 (+3.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Silent Notary (UBSN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Silent Notary sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Silent Notary (UBSN)

Silent Notary adalah layanan terdesentralisasi multiplatform yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keberadaan, integritas, atribusi komunikasi, proses, dan data yang penting bagi pengguna dan bisnis mereka. Sertifikasi dan lindungi data pengguna tanpa bergantung pada pihak ketiga.

Silent Notary tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Silent Notary Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa UBSN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Silent Notary di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Silent Notary dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Silent Notary (USD)

Berapa nilai Silent Notary (UBSN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Silent Notary (UBSN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Silent Notary.

Cek prediksi harga Silent Notary sekarang!

Tokenomi Silent Notary (UBSN)

Memahami tokenomi Silent Notary (UBSN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UBSN sekarang!

Cara membeli Silent Notary (UBSN)

Ingin mengetahui cara membeli Silent Notary? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Silent Notary di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

UBSN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Silent Notary

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Silent Notary, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Silent Notary
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Silent Notary

Berapa nilai Silent Notary (UBSN) hari ini?
Harga live UBSN dalam USD adalah 0.000003488 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UBSN ke USD saat ini?
Harga UBSN ke USD saat ini adalah $ 0.000003488. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Silent Notary?
Kapitalisasi pasar UBSN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UBSN?
Suplai beredar UBSN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UBSN?
UBSN mencapai harga ATH sebesar 0.003412566698066311 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UBSN?
UBSN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan UBSN?
Volume perdagangan 24 jam live UBSN adalah $ 12.82K USD.
Akankah harga UBSN naik lebih tinggi tahun ini?
UBSN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UBSN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:05:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Silent Notary (UBSN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

