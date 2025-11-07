Apa yang dimaksud dengan Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Unchain X Berapa nilai Unchain X (UNX) hari ini? Harga live UNX dalam USD adalah 0.00365 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UNX ke USD saat ini? $ 0.00365 . Cobalah Harga UNX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Unchain X? Kapitalisasi pasar UNX adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UNX? Suplai beredar UNX adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UNX? UNX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UNX? UNX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan UNX? Volume perdagangan 24 jam live UNX adalah $ 0.00 USD . Akankah harga UNX naik lebih tinggi tahun ini? UNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Unchain X (UNX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

