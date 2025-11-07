Apa yang dimaksud dengan Wagmi (WAGMI)

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

Berapa nilai Wagmi (WAGMI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wagmi (WAGMI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomi Wagmi (WAGMI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wagmi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wagmi Berapa nilai Wagmi (WAGMI) hari ini? Harga live WAGMI dalam USD adalah 0.0017 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WAGMI ke USD saat ini? $ 0.0017 . Cobalah Harga WAGMI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Wagmi? Kapitalisasi pasar WAGMI adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WAGMI? Suplai beredar WAGMI adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WAGMI? WAGMI mencapai harga ATH sebesar 252.59852045028907 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WAGMI? WAGMI mencapai harga ATL 0.001466309790151961 USD . Berapa volume perdagangan WAGMI? Volume perdagangan 24 jam live WAGMI adalah $ 33.15K USD . Akankah harga WAGMI naik lebih tinggi tahun ini? WAGMI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAGMI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Wagmi (WAGMI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

