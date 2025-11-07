BursaDEX+
Harga live wrapped dog hari ini adalah 0.0004909 USD. Lacak informasi harga aktual WDOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WDOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga wrapped dog(WDOG)

Harga Live 1 WDOG ke USD:

$0.0004916
-1.56%1D
USD
Grafik Harga Live wrapped dog (WDOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:18 (UTC+8)

Informasi Harga wrapped dog (WDOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004809
Low 24 Jam
$ 0.0005029
High 24 Jam

$ 0.0004809
$ 0.0005029
$ 0.02889444155638393
$ 0.000345747960162156
-1.19%

-1.55%

-58.52%

-58.52%

Harga aktual wrapped dog (WDOG) adalah $ 0.0004909. Selama 24 jam terakhir, WDOG diperdagangkan antara low $ 0.0004809 dan high $ 0.0005029, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWDOG adalah $ 0.02889444155638393, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000345747960162156.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WDOG telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -58.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar wrapped dog (WDOG)

No.2462

$ 490.90K
$ 58.49K
$ 490.90K
1000.00M
999,998,439
999,998,439
100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar wrapped dog saat ini adalah $ 490.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.49K. Suplai beredar WDOG adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998439. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 490.90K.

Riwayat Harga wrapped dog (WDOG) USD

Pantau perubahan harga wrapped dog untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000779-1.55%
30 Days$ -0.000377-43.44%
60 Hari$ -0.0004186-46.03%
90 Hari$ -0.0009913-66.89%
Perubahan Harga wrapped dog Hari Ini

Hari ini, WDOG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000779 (-1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga wrapped dog 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000377 (-43.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga wrapped dog 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WDOG terlihat mengalami perubahan $ -0.0004186 (-46.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga wrapped dog 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0009913 (-66.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari wrapped dog (WDOG)?

Lihat halaman Riwayat Harga wrapped dog sekarang.

Apa yang dimaksud dengan wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi wrapped dog Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WDOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang wrapped dog di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli wrapped dog dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga wrapped dog (USD)

Berapa nilai wrapped dog (WDOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda wrapped dog (WDOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk wrapped dog.

Cek prediksi harga wrapped dog sekarang!

Tokenomi wrapped dog (WDOG)

Memahami tokenomi wrapped dog (WDOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WDOG sekarang!

Cara membeli wrapped dog (WDOG)

Ingin mengetahui cara membeli wrapped dog? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli wrapped dog di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WDOG ke Mata Uang Lokal

1 wrapped dog(WDOG) ke VND
12.9180335
1 wrapped dog(WDOG) ke AUD
A$0.000755986
1 wrapped dog(WDOG) ke GBP
0.000373084
1 wrapped dog(WDOG) ke EUR
0.000422174
1 wrapped dog(WDOG) ke USD
$0.0004909
1 wrapped dog(WDOG) ke MYR
RM0.002051962
1 wrapped dog(WDOG) ke TRY
0.020711071
1 wrapped dog(WDOG) ke JPY
¥0.0751077
1 wrapped dog(WDOG) ke ARS
ARS$0.712477533
1 wrapped dog(WDOG) ke RUB
0.039885625
1 wrapped dog(WDOG) ke INR
0.043528103
1 wrapped dog(WDOG) ke IDR
Rp8.181663394
1 wrapped dog(WDOG) ke PHP
0.028933646
1 wrapped dog(WDOG) ke EGP
￡E.0.023214661
1 wrapped dog(WDOG) ke BRL
R$0.002621406
1 wrapped dog(WDOG) ke CAD
C$0.000692169
1 wrapped dog(WDOG) ke BDT
0.059894709
1 wrapped dog(WDOG) ke NGN
0.706326556
1 wrapped dog(WDOG) ke COP
$1.880839169
1 wrapped dog(WDOG) ke ZAR
R.0.008526933
1 wrapped dog(WDOG) ke UAH
0.020647254
1 wrapped dog(WDOG) ke TZS
T.Sh.1.2061413
1 wrapped dog(WDOG) ke VES
Bs0.1114343
1 wrapped dog(WDOG) ke CLP
$0.4629187
1 wrapped dog(WDOG) ke PKR
Rs0.138747976
1 wrapped dog(WDOG) ke KZT
0.258228127
1 wrapped dog(WDOG) ke THB
฿0.015895342
1 wrapped dog(WDOG) ke TWD
NT$0.015208082
1 wrapped dog(WDOG) ke AED
د.إ0.001801603
1 wrapped dog(WDOG) ke CHF
Fr0.00039272
1 wrapped dog(WDOG) ke HKD
HK$0.003814293
1 wrapped dog(WDOG) ke AMD
֏0.18772016
1 wrapped dog(WDOG) ke MAD
.د.م0.00456537
1 wrapped dog(WDOG) ke MXN
$0.009116013
1 wrapped dog(WDOG) ke SAR
ريال0.001840875
1 wrapped dog(WDOG) ke ETB
Br0.075544601
1 wrapped dog(WDOG) ke KES
KSh0.063394826
1 wrapped dog(WDOG) ke JOD
د.أ0.0003480481
1 wrapped dog(WDOG) ke PLN
0.001806512
1 wrapped dog(WDOG) ke RON
лв0.00215996
1 wrapped dog(WDOG) ke SEK
kr0.004697913
1 wrapped dog(WDOG) ke BGN
лв0.000829621
1 wrapped dog(WDOG) ke HUF
Ft0.164343502
1 wrapped dog(WDOG) ke CZK
0.010353081
1 wrapped dog(WDOG) ke KWD
د.ك0.0001502154
1 wrapped dog(WDOG) ke ILS
0.001605243
1 wrapped dog(WDOG) ke BOB
Bs0.00338721
1 wrapped dog(WDOG) ke AZN
0.00083453
1 wrapped dog(WDOG) ke TJS
SM0.004526098
1 wrapped dog(WDOG) ke GEL
0.001330339
1 wrapped dog(WDOG) ke AOA
Kz0.449954031
1 wrapped dog(WDOG) ke BHD
.د.ب0.0001850693
1 wrapped dog(WDOG) ke BMD
$0.0004909
1 wrapped dog(WDOG) ke DKK
kr0.003176123
1 wrapped dog(WDOG) ke HNL
L0.012930306
1 wrapped dog(WDOG) ke MUR
0.022551946
1 wrapped dog(WDOG) ke NAD
$0.008526933
1 wrapped dog(WDOG) ke NOK
kr0.005002271
1 wrapped dog(WDOG) ke NZD
$0.000868893
1 wrapped dog(WDOG) ke PAB
B/.0.0004909
1 wrapped dog(WDOG) ke PGK
K0.00206178
1 wrapped dog(WDOG) ke QAR
ر.ق0.001786876
1 wrapped dog(WDOG) ke RSD
дин.0.049865622
1 wrapped dog(WDOG) ke UZS
soʻm5.914456471
1 wrapped dog(WDOG) ke ALL
L0.041161965
1 wrapped dog(WDOG) ke ANG
ƒ0.000878711
1 wrapped dog(WDOG) ke AWG
ƒ0.00088362
1 wrapped dog(WDOG) ke BBD
$0.0009818
1 wrapped dog(WDOG) ke BAM
KM0.000829621
1 wrapped dog(WDOG) ke BIF
Fr1.4476641
1 wrapped dog(WDOG) ke BND
$0.00063817
1 wrapped dog(WDOG) ke BSD
$0.0004909
1 wrapped dog(WDOG) ke JMD
$0.078715815
1 wrapped dog(WDOG) ke KHR
1.971483854
1 wrapped dog(WDOG) ke KMF
Fr0.206178
1 wrapped dog(WDOG) ke LAK
10.671738917
1 wrapped dog(WDOG) ke LKR
රු0.149660683
1 wrapped dog(WDOG) ke MDL
L0.0083453
1 wrapped dog(WDOG) ke MGA
Ar2.21125905
1 wrapped dog(WDOG) ke MOP
P0.0039272
1 wrapped dog(WDOG) ke MVR
0.00755986
1 wrapped dog(WDOG) ke MWK
MK0.852256399
1 wrapped dog(WDOG) ke MZN
MT0.031393055
1 wrapped dog(WDOG) ke NPR
रु0.06956053
1 wrapped dog(WDOG) ke PYG
3.4814628
1 wrapped dog(WDOG) ke RWF
Fr0.7122959
1 wrapped dog(WDOG) ke SBD
$0.004040107
1 wrapped dog(WDOG) ke SCR
0.0068726
1 wrapped dog(WDOG) ke SRD
$0.01889965
1 wrapped dog(WDOG) ke SVC
$0.004290466
1 wrapped dog(WDOG) ke SZL
L0.008522024
1 wrapped dog(WDOG) ke TMT
m0.00171815
1 wrapped dog(WDOG) ke TND
د.ت0.0014525731
1 wrapped dog(WDOG) ke TTD
$0.003323393
1 wrapped dog(WDOG) ke UGX
Sh1.7161864
1 wrapped dog(WDOG) ke XAF
Fr0.2788312
1 wrapped dog(WDOG) ke XCD
$0.00132543
1 wrapped dog(WDOG) ke XOF
Fr0.2788312
1 wrapped dog(WDOG) ke XPF
Fr0.0505627
1 wrapped dog(WDOG) ke BWP
P0.006602605
1 wrapped dog(WDOG) ke BZD
$0.000986709
1 wrapped dog(WDOG) ke CVE
$0.047047856
1 wrapped dog(WDOG) ke DJF
Fr0.0868893
1 wrapped dog(WDOG) ke DOP
$0.031569779
1 wrapped dog(WDOG) ke DZD
د.ج0.064042814
1 wrapped dog(WDOG) ke FJD
$0.001119252
1 wrapped dog(WDOG) ke GNF
Fr4.2683755
1 wrapped dog(WDOG) ke GTQ
Q0.003760294
1 wrapped dog(WDOG) ke GYD
$0.102676644
1 wrapped dog(WDOG) ke ISK
kr0.0618534

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang wrapped dog

Berapa nilai wrapped dog (WDOG) hari ini?
Harga live WDOG dalam USD adalah 0.0004909 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WDOG ke USD saat ini?
Harga WDOG ke USD saat ini adalah $ 0.0004909. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar wrapped dog?
Kapitalisasi pasar WDOG adalah $ 490.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WDOG?
Suplai beredar WDOG adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WDOG?
WDOG mencapai harga ATH sebesar 0.02889444155638393 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WDOG?
WDOG mencapai harga ATL 0.000345747960162156 USD.
Berapa volume perdagangan WDOG?
Volume perdagangan 24 jam live WDOG adalah $ 58.49K USD.
Akankah harga WDOG naik lebih tinggi tahun ini?
WDOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WDOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

