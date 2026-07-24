Tabel Konversi WEMIX ke Forint Hungaria

Tabel Konversi WEMIX ke HUF

Tabel Konversi HUF ke WEMIX

  • 1 WEMIX
    72.11 HUF
  • 5 WEMIX
    360.54 HUF
  • 10 WEMIX
    721.08 HUF
  • 50 WEMIX
    3,605.38 HUF
  • 100 WEMIX
    7,210.77 HUF
  • 1,000 WEMIX
    72,107.66 HUF
  • 5,000 WEMIX
    360,538.28 HUF
  • 10,000 WEMIX
    721,076.56 HUF
  • 1 HUF
    0.01386 WEMIX
  • 5 HUF
    0.06934 WEMIX
  • 10 HUF
    0.1386 WEMIX
  • 50 HUF
    0.6934 WEMIX
  • 100 HUF
    1.386 WEMIX
  • 1,000 HUF
    13.86 WEMIX
  • 5,000 HUF
    69.34 WEMIX
  • 10,000 HUF
    138.6 WEMIX

Harga dan Statistik Pasar WEMIX dalam Forint Hungaria

WEMIX (WEMIX) saat ini diperdagangkan seharga Ft‎ 72.11 HUF , yang mencerminkan perubahan -0.93% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ft‎20.82M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ft‎33.31B HUF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman WEMIX Harga khusus dari kami.

143.37B HUF

Suplai Peredaran

20.82M

Volume Trading 24 Jam

33.31B HUF

Kapitalisasi Pasar

-0.93%

Perubahan Harga (1 Hari)

Ft 0.2382

High 24 Jam

Ft 0.2307

Low 24 Jam

Grafik tren WEMIX ke HUF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi WEMIX terhadap HUF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga WEMIX saat ini.

Ringkasan Konversi WEMIX ke HUF

Per | 1 WEMIX = 72.11 HUF | 1 HUF = 0.01386 WEMIX

  • Kurs untuk 1 WEMIX ke HUF hari ini adalah 72.11 HUF.

  • Pembelian 5 WEMIX akan dikenai biaya 360.54 HUF, sedangkan 10 WEMIX memiliki nilai 721.08 HUF.

  • 1 HUF dapat di-trade dengan 0.01386 WEMIX.

  • 50 HUF dapat dikonversi ke 0.6934 WEMIX, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 WEMIX ke HUF telah berubah sebesar -3.33% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.93%, sehingga mencapai high senilai 73.88 HUF dan low senilai 71.55 HUF.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 WEMIX adalah 71.74 HUF yang menunjukkan perubahan +0.51% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, WEMIX telah berubah sebesar -2.08 HUF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -2.81% pada nilainya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga WEMIX ke HUF

Dalam 24 jam terakhir, WEMIX (WEMIX) telah berfluktuasi antara 71.55 HUF dan 73.88 HUF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 71.55 HUF dan high 77.35 HUF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WEMIX ke HUF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighFt 71.33Ft 74.43Ft 86.83Ft 99.24
LowFt 71.33Ft 71.33Ft 68.23Ft 68.23
Rata-rataFt 71.33Ft 71.33Ft 74.43Ft 77.53
Volatilitas+3.20%+7.76%+25.27%+40.38%
Perubahan-1.06%-3.65%+0.48%-2.84%

Prakiraan Harga WEMIX dalam HUF untuk Tahun 2027 dan 2030

Prospek harga WEMIX dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WEMIX ke HUF untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga WEMIX untuk Tahun 2027

Pada tahun 2027, WEMIX dapat mencapai sekitar Ft‎75.71 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.

Prediksi Harga WEMIX untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, WEMIX mungkin naik menjadi sekitar Ft‎87.65 HUF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga WEMIX kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Ringkasan WEMIX

Ringkasan Forint Hungaria

Statistik Pasar WEMIX ke HUF

Ft 72.0456276923615755
Ft 72.0456276923615755Ft 72.0456276923615755

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552,473,209.5478008

WEMIX

Kurs WEMIX ke HUF Saat Ini

Harga live WEMIX (WEMIX) hari ini adalah Ft 72.0456276923615755, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEMIX ke HUF saat ini adalah Ft 72.0456276923615755 per WEMIX.

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Harga KriptoPrediksi Harga KriptoCara Membeli Kripto

Mata uang Forint Hungaria, yang dilambangkan sebagai HUF, berfungsi sebagai mata uang resmi Hungaria. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian Hungaria sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, serta digunakan dalam setiap aspek transaksi keuangan sehari-hari—mulai dari pembelian komoditas rumah tangga hingga operasi keuangan yang kompleks. Sebagai mata uang fiat, nilai Forint tidak terikat pada komoditas fisik seperti emas atau perak, melainkan didukung oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya serta stabilitas pemerintah yang menerbitkannya.

Forint dikelola oleh Bank Nasional Hungaria, yang bertanggung jawab menjaga stabilitas mata uang dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank tersebut mengatur jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa nilai Forint, seperti halnya mata uang fiat lainnya, dapat fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen pasar.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Forint digunakan baik untuk transaksi tunai maupun nontunai. Transaksi tunai lazim digunakan untuk pembelian kecil di pasar lokal, sementara kartu debit dan kredit serta sistem pembayaran digital umumnya digunakan untuk pembelian besar dan transaksi daring. Forint juga digunakan dalam pasar valuta asing, di mana mata uang ini diperdagangkan terhadap mata uang lainnya.

Meskipun Hungaria merupakan anggota Uni Eropa, negara ini belum mengadopsi Euro dan tetap menggunakan Forint sebagai mata uang nasionalnya. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi negara serta sentimen masyarakat Hungaria terhadap mata uang nasional mereka. Pilihan untuk mempertahankan Forint memungkinkan Hungaria tetap mengendalikan kebijakan moneter, yang dapat bermanfaat dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

Sebagai kesimpulan, Forint Hungaria merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi Hungaria. Perannya sebagai mata uang nasional memfasilitasi kelancaran fungsi ekonomi, memungkinkan pertukaran barang dan jasa. Meskipun Forint rentan terhadap fluktuasi pasar keuangan global, nilai Forint pada akhirnya ditentukan oleh kepercayaan dan keyakinan para penggunanya, serta stabilitas pemerintah dan ekonomi Hungaria.

Pasangan Perdagangan WEMIX yang Tersedia di MEXC

Spot

Harga
Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
WEMIX/USDT
WEMIX/USDT
0.23Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WEMIX, yang mencakup pasar tempat WEMIX dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WEMIX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Harga
Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
   

Jelajahi pasangan perdagangan Futures WEMIX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures WEMIX untuk perdagangan strategis.

Beli WEMIX dengan HUF dalam 3 Langkah Mudah

  1. Buat Akun MEXCBuat Akun MEXC

    Buat Akun MEXC

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    Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari WEMIX, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan HUF yang telah didepositkan.

WEMIX dan HUF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

WEMIX (WEMIX) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga WEMIX

  • Harga Saat Ini (USD): $0.2325
  • Perubahan 7 Hari: ‎-3.33%
  • Tren 30 Hari: ‎+0.51%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari WEMIX, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WEMIX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HUF, harga USD WEMIX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WEMIX] [WEMIX ke USD]

Forint Hungaria (HUF) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (HUF/USD): --
  • Perubahan 7 Hari: ‎--
  • Tren 30 Hari: ‎--

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena WEMIX biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam HUF vs. USD memengaruhi kurs WEMIX ke HUF.
  • HUF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WEMIX yang sama.
  • HUF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

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Apa yang Memengaruhi Kurs WEMIX ke HUF?

Kurs antara WEMIX (WEMIX) dan Forint Hungaria (HUF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WEMIX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WEMIX ke HUF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HUF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HUF

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HUF. Ketika HUF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WEMIX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti WEMIX, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WEMIX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HUF.

Konversikan WEMIX ke HUF Seketika

Gunakan konverter WEMIX ke HUF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana cara menghitung kurs WEMIX ke HUF di Indonesia?

    Kurs WEMIX ke HUF di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WEMIX (sering kali dalam HUF) yang dikonversi ke HUF menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.

  2. Mengapa kurs WEMIX ke HUF sering berubah di Indonesia?

    Kurs WEMIX ke HUF sering berubah karena WEMIX dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.

  3. Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?

    Kurs WEMIX ke HUF di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.

  4. Apakah kurs WEMIX ke HUF dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?

    Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.

  5. Mengapa kurs WEMIX ke HUF mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?

    Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.

  6. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WEMIX ke HUF atau sebaiknya saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.

  7. Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WEMIX ke HUF dengan lebih baik di Indonesia?

    Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.

  8. Bagaimana cara memahami tren WEMIX terhadap HUF seiring waktu?

    Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.

  9. Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WEMIX ke HUF di Indonesia?

    Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan HUF, sehingga memengaruhi kurs meskipun WEMIX tetap stabil.

  10. Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WEMIX ke HUF?

    Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WEMIX ke HUF.

  11. Dapatkah saya membandingkan kurs WEMIX ke HUF dengan mata uang lainnya?

    Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs WEMIX keHUF wajar?

    Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs WEMIX ke HUF sepanjang hari?

    Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WEMIX, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi WEMIX ke HUF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?

    Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.

  15. Dapatkah saya mengatur harga WEMIX ke HUF target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?

    Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.

  16. Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WEMIX dan HUF di Indonesia?

    Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WEMIX dan HUF.

  17. Apa perbedaan antara mengonversi WEMIX ke HUF dan memperdagangkannya?

    Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WEMIX dan HUF. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.

  18. Apakah WEMIX ke HUF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Banyak investor melacak harga WEMIX dalam HUF atau stablecoin. WEMIX ke HUF berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.

  19. Apa yang terjadi pada kurs WEMIX ke HUF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. HUF dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs WEMIX ke HUF yang akurat dan kompetitif?

    MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.

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Mengapa Harus Membeli WEMIX dengan MEXC?

MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli WEMIX.

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.