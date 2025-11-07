BursaDEX+
Harga live Wall Street Memes hari ini adalah 0.0003478 USD. Lacak informasi harga aktual WSM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WSM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga aktual Wall Street Memes (WSM) adalah $ 0.0003478. Selama 24 jam terakhir, WSM diperdagangkan antara low $ 0.0003448 dan high $ 0.0003587, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWSM adalah $ 0.07971075055595898, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000337344848664571.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WSM telah berubah sebesar +0.72% selama 1 jam terakhir, -2.32% selama 24 jam, dan -18.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wall Street Memes (WSM)

$ 654.82K
$ 654.82K$ 654.82K

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 695.60K
$ 695.60K$ 695.60K

1.88B
1.88B 1.88B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,897,127,119.509461
1,897,127,119.509461 1,897,127,119.509461

94.13%

BSC

Kapitalisasi Pasar Wall Street Memes saat ini adalah $ 654.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.81K. Suplai beredar WSM adalah 1.88B, dan total suplainya sebesar 1897127119.509461. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 695.60K.

Riwayat Harga Wall Street Memes (WSM) USD

Pantau perubahan harga Wall Street Memes untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000827-2.32%
30 Days$ -0.0003001-46.32%
60 Hari$ -0.0001093-23.92%
90 Hari$ -0.0002241-39.19%
Perubahan Harga Wall Street Memes Hari Ini

Hari ini, WSM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000827 (-2.32%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Wall Street Memes 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003001 (-46.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Wall Street Memes 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WSM terlihat mengalami perubahan $ -0.0001093 (-23.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Wall Street Memes 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002241 (-39.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Wall Street Memes (WSM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Wall Street Memes sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Wall Street Memes (WSM)

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Wall Street Memes tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Wall Street Memes Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WSM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Wall Street Memes di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Wall Street Memes dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Wall Street Memes (USD)

Berapa nilai Wall Street Memes (WSM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wall Street Memes (WSM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wall Street Memes.

Cek prediksi harga Wall Street Memes sekarang!

Tokenomi Wall Street Memes (WSM)

Memahami tokenomi Wall Street Memes (WSM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WSM sekarang!

Cara membeli Wall Street Memes (WSM)

Ingin mengetahui cara membeli Wall Street Memes? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Wall Street Memes di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WSM ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Wall Street Memes, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Wall Street Memes
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wall Street Memes

Berapa nilai Wall Street Memes (WSM) hari ini?
Harga live WSM dalam USD adalah 0.0003478 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WSM ke USD saat ini?
Harga WSM ke USD saat ini adalah $ 0.0003478. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wall Street Memes?
Kapitalisasi pasar WSM adalah $ 654.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WSM?
Suplai beredar WSM adalah 1.88B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WSM?
WSM mencapai harga ATH sebesar 0.07971075055595898 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WSM?
WSM mencapai harga ATL 0.000337344848664571 USD.
Berapa volume perdagangan WSM?
Volume perdagangan 24 jam live WSM adalah $ 54.81K USD.
Akankah harga WSM naik lebih tinggi tahun ini?
WSM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WSM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

