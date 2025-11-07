Harga AGIX (AGX)
Harga aktual AGIX (AGX) adalah $0.00125614. Selama 24 jam terakhir, AGX diperdagangkan antara low $ 0.00124029 dan high $ 0.00131509, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGX adalah $ 0.998099, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, AGX telah berubah sebesar +0.38% selama 1 jam terakhir, -2.81% selama 24 jam, dan -22.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar AGIX saat ini adalah $ 125.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGX adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.61K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga AGIX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AGIX ke USD adalah $ -0.0005767085.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AGIX ke USD adalah $ -0.0007258522.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AGIX ke USD adalah $ -0.00242310688577365.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.81%
|30 Days
|$ -0.0005767085
|-45.91%
|60 Hari
|$ -0.0007258522
|-57.78%
|90 Hari
|$ -0.00242310688577365
|-65.85%
What is the project about?
AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique?
What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers:
Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience.
Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms.
Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders.
Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms.
Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals.
History of your project.
AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project?
We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for?
The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing.
