BursaDEX+
Harga live AI Market Compass hari ini adalah 0.00469188 USD. Lacak informasi harga aktual AIM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AI Market Compass hari ini adalah 0.00469188 USD. Lacak informasi harga aktual AIM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AIM

Info Harga AIM

Penjelasan AIM

Situs Web Resmi AIM

Tokenomi AIM

Prakiraan Harga AIM

Logo AI Market Compass

Harga AI Market Compass (AIM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AIM ke USD:

$0.00469188
-1.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AI Market Compass (AIM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:44:05 (UTC+8)

Informasi Harga AI Market Compass (AIM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00468834
Low 24 Jam
$ 0.00478797
High 24 Jam

$ 0.00468834
$ 0.00478797
$ 0.095809
$ 0.00468834
+0.02%

-1.99%

-5.21%

-5.21%

Harga aktual AI Market Compass (AIM) adalah $0.00469188. Selama 24 jam terakhir, AIM diperdagangkan antara low $ 0.00468834 dan high $ 0.00478797, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIM adalah $ 0.095809, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00468834.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIM telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -1.99% selama 24 jam, dan -5.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AI Market Compass (AIM)

$ 185.52K
--
$ 185.52K
39.54M
39,541,494.0
Kapitalisasi Pasar AI Market Compass saat ini adalah $ 185.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AIM adalah 39.54M, dan total suplainya sebesar 39541494.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 185.52K.

Riwayat Harga AI Market Compass (AIM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AI Market Compass ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AI Market Compass ke USD adalah $ -0.0004304288.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AI Market Compass ke USD adalah $ -0.0007249039.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AI Market Compass ke USD adalah $ -0.001737729815436592.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.99%
30 Days$ -0.0004304288-9.17%
60 Hari$ -0.0007249039-15.45%
90 Hari$ -0.001737729815436592-27.02%

Apa yang dimaksud dengan AI Market Compass (AIM)

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends.

At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17.

The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies

In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities.

Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection

Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AI Market Compass (AIM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga AI Market Compass (USD)

Berapa nilai AI Market Compass (AIM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AI Market Compass (AIM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AI Market Compass.

Cek prediksi harga AI Market Compass sekarang!

AIM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AI Market Compass (AIM)

Memahami tokenomi AI Market Compass (AIM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AI Market Compass (AIM)

Berapa nilai AI Market Compass (AIM) hari ini?
Harga live AIM dalam USD adalah 0.00469188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIM ke USD saat ini?
Harga AIM ke USD saat ini adalah $ 0.00469188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AI Market Compass?
Kapitalisasi pasar AIM adalah $ 185.52K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIM?
Suplai beredar AIM adalah 39.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIM?
AIM mencapai harga ATH sebesar 0.095809 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIM?
AIM mencapai harga ATL 0.00468834 USD.
Berapa volume perdagangan AIM?
Volume perdagangan 24 jam live AIM adalah -- USD.
Akankah harga AIM naik lebih tinggi tahun ini?
AIM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AI Market Compass (AIM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

