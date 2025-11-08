Harga alpha humans Hari Ini

Harga live alpha humans (CUMS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUMS ke USD saat ini adalah -- per CUMS.

alpha humans saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,579.68, dengan suplai yang beredar 998.17M CUMS. Selama 24 jam terakhir, CUMS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CUMS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar alpha humans (CUMS)

Kapitalisasi Pasar $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Suplai Peredaran 998.17M 998.17M 998.17M Total Suplai 998,172,955.755833 998,172,955.755833 998,172,955.755833

Kapitalisasi Pasar alpha humans saat ini adalah $ 8.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUMS adalah 998.17M, dan total suplainya sebesar 998172955.755833. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.58K.