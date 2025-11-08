Harga Alpha Lens X Hari Ini

Harga live Alpha Lens X (ALPHAX) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALPHAX ke USD saat ini adalah -- per ALPHAX.

Alpha Lens X saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,971.39, dengan suplai yang beredar 951.43M ALPHAX. Selama 24 jam terakhir, ALPHAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ALPHAX bergerak +2.29% dalam satu jam terakhir dan -74.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Alpha Lens X (ALPHAX)

Kapitalisasi Pasar $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Suplai Peredaran 951.43M 951.43M 951.43M Total Suplai 962,501,342.732606 962,501,342.732606 962,501,342.732606

Kapitalisasi Pasar Alpha Lens X saat ini adalah $ 9.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALPHAX adalah 951.43M, dan total suplainya sebesar 962501342.732606. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.09K.