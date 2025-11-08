Harga Aluna Hari Ini

Harga live Aluna (ALN) hari ini adalah $ 0.00022225, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALN ke USD saat ini adalah $ 0.00022225 per ALN.

Aluna saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,881.04, dengan suplai yang beredar 35.46M ALN. Selama 24 jam terakhir, ALN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.84, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001022.

Dalam kinerja jangka pendek, ALN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Aluna (ALN)

Kapitalisasi Pasar $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Suplai Peredaran 35.46M 35.46M 35.46M Total Suplai 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208 99,788,845.81456208

Kapitalisasi Pasar Aluna saat ini adalah $ 7.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ALN adalah 35.46M, dan total suplainya sebesar 99788845.81456208. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.18K.