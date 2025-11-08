Harga AngelBlock Hari Ini

Harga live AngelBlock (THOL) hari ini adalah $ 0.00006996, dengan perubahan 1.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THOL ke USD saat ini adalah $ 0.00006996 per THOL.

AngelBlock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,179.51, dengan suplai yang beredar 245.58M THOL. Selama 24 jam terakhir, THOL diperdagangkan antara $ 0.00006801 (low) dan $ 0.00006996 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.14362, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006801.

Dalam kinerja jangka pendek, THOL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -24.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AngelBlock (THOL)

Kapitalisasi Pasar $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.98K$ 27.98K $ 27.98K Suplai Peredaran 245.58M 245.58M 245.58M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AngelBlock saat ini adalah $ 17.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THOL adalah 245.58M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.98K.