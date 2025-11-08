BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AngelBlock hari ini adalah 0.00006996 USD. Kapitalisasi pasar THOL adalah 17,179.51 USD. Lacak informasi harga aktual THOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live AngelBlock hari ini adalah 0.00006996 USD. Kapitalisasi pasar THOL adalah 17,179.51 USD. Lacak informasi harga aktual THOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang THOL

Info Harga THOL

Penjelasan THOL

Whitepaper THOL

Situs Web Resmi THOL

Tokenomi THOL

Prakiraan Harga THOL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AngelBlock

Harga AngelBlock (THOL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 THOL ke USD:

--
----
+1.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AngelBlock (THOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:20:36 (UTC+8)

Harga AngelBlock Hari Ini

Harga live AngelBlock (THOL) hari ini adalah $ 0.00006996, dengan perubahan 1.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi THOL ke USD saat ini adalah $ 0.00006996 per THOL.

AngelBlock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,179.51, dengan suplai yang beredar 245.58M THOL. Selama 24 jam terakhir, THOL diperdagangkan antara $ 0.00006801 (low) dan $ 0.00006996 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.14362, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006801.

Dalam kinerja jangka pendek, THOL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -24.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AngelBlock (THOL)

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

--
----

$ 27.98K
$ 27.98K$ 27.98K

245.58M
245.58M 245.58M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Kapitalisasi Pasar AngelBlock saat ini adalah $ 17.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THOL adalah 245.58M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.98K.

Riwayat Harga AngelBlock USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006801
$ 0.00006801$ 0.00006801
Low 24 Jam
$ 0.00006996
$ 0.00006996$ 0.00006996
High 24 Jam

$ 0.00006801
$ 0.00006801$ 0.00006801

$ 0.00006996
$ 0.00006996$ 0.00006996

$ 0.14362
$ 0.14362$ 0.14362

$ 0.00006801
$ 0.00006801$ 0.00006801

+0.01%

+1.28%

-24.86%

-24.86%

Riwayat Harga AngelBlock (THOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AngelBlock ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AngelBlock ke USD adalah $ -0.0000446531.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AngelBlock ke USD adalah $ -0.0000604287.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AngelBlock ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.28%
30 Days$ -0.0000446531-63.82%
60 Hari$ -0.0000604287-86.37%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk AngelBlock

Prediksi Harga AngelBlock (THOL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target THOL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga AngelBlock (THOL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga AngelBlock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga AngelBlock yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga THOL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga AngelBlock.

Apa yang dimaksud dengan AngelBlock (THOL)

AngelBlock is a Crypto and FinTech investment platform connecting investors with noteworthy startups with a focus on early-stage investments. AngelBlock is on its way to creating the largest decentralised venture capital fund for the Crypto, FinTech, and Blockchain space. Their mission is to build a cohesive and synergistic community of investors, supporters and entrepreneurs developing innovation within the blockchain space. AngelBlock will allow Crypto, FinTech, and blockchain start-ups to raise funds and receive support from knowledgeable, experienced professionals solely via their online platform.

The Tholos token ($THOL) is the native token for the AngelBlock platform. The Tholos token will have the following utility and functionality:

Access to the AngelBlock platform and AngelBlock community Loyalty Tiers – gaining additional privileges, bonuses based on the amount of tokens held in a specific wallet Fundraise Staking Discounted fees or circumvention of platform fees entirely Investor Accreditation Priority listing for startups looking to raise funds Angel Mentorship given to startups post-funding Access to a Tokenized Equity Marketplace OTC desk access & fees Additional forms of raising capital via token Priority deals and exclusive listings Deflationary APY Staking xThol based governance model Community building incentivization The Tholos Token is designed to be always in a state of demand from the platform’s users, on both sides, investors as well as startups looking to raise funds. The token itself will be capped at 400,000,000 Tholos tokens.

The idea for the AngelBlock platform was envisioned by Alex Strześniewski, accompanied by co-founders Dawid Wasilewski and Marcin Majchrzak.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AngelBlock (THOL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AngelBlock

Berapa nilai 1 AngelBlock pada tahun 2030?
Jika AngelBlock tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga AngelBlock tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:20:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AngelBlock (THOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi AngelBlock Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.05
$22.05$22.05

+120.50%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008069
$0.00008069$0.00008069

+1,513.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009252
$0.009252$0.009252

+131.30%

Flux

Flux

FLUX

$0.19446
$0.19446$0.19446

+77.86%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010400
$0.000010400$0.000010400

+73.33%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.900
$3.900$3.900

+55.44%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.