Harga Antitoken Hari Ini

Harga live Antitoken (ANTI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANTI ke USD saat ini adalah -- per ANTI.

Antitoken saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,882, dengan suplai yang beredar 999.97M ANTI. Selama 24 jam terakhir, ANTI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01260369, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANTI bergerak +1.86% dalam satu jam terakhir dan -18.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Antitoken (ANTI)

Kapitalisasi Pasar $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,973,376.09 999,973,376.09 999,973,376.09

Kapitalisasi Pasar Antitoken saat ini adalah $ 37.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANTI adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999973376.09. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.88K.