Harga live Anzen Staked USDz hari ini adalah 1.2 USD. Lacak informasi harga aktual SUSDZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSDZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Tidak masuk listing

$1.2
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Anzen Staked USDz (SUSDZ)
Informasi Harga Anzen Staked USDz (SUSDZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2
Low 24 Jam
$ 1.21
High 24 Jam

$ 1.2
$ 1.21
$ 1.4
$ 0.898102
Harga aktual Anzen Staked USDz (SUSDZ) adalah $1.2. Selama 24 jam terakhir, SUSDZ diperdagangkan antara low $ 1.2 dan high $ 1.21, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSDZ adalah $ 1.4, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.898102.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSDZ telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.03% selama 24 jam, dan -1.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Anzen Staked USDz (SUSDZ)

$ 2.80M
--
$ 2.80M
2.33M
2,325,466.121010543
Kapitalisasi Pasar Anzen Staked USDz saat ini adalah $ 2.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUSDZ adalah 2.33M, dan total suplainya sebesar 2325466.121010543. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.80M.

Riwayat Harga Anzen Staked USDz (SUSDZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Anzen Staked USDz ke USD adalah $ +0.00036218.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Anzen Staked USDz ke USD adalah $ -0.0034929600.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Anzen Staked USDz ke USD adalah $ -0.0070056000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Anzen Staked USDz ke USD adalah $ -0.001670682476529.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00036218+0.03%
30 Days$ -0.0034929600-0.29%
60 Hari$ -0.0070056000-0.58%
90 Hari$ -0.001670682476529-0.13%

Apa yang dimaksud dengan Anzen Staked USDz (SUSDZ)

sUSDz is the staked representation of Anzen USDz. USDz holders must stake in order to earn yield backed by Real World Assets. This base reward yield is uncorrelated to crypto markets so the value of the rewards isn't affected during bear markets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Anzen Staked USDz (USD)

Berapa nilai Anzen Staked USDz (SUSDZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Anzen Staked USDz (SUSDZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Anzen Staked USDz.

Cek prediksi harga Anzen Staked USDz sekarang!

SUSDZ ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Memahami tokenomi Anzen Staked USDz (SUSDZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSDZ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Berapa nilai Anzen Staked USDz (SUSDZ) hari ini?
Harga live SUSDZ dalam USD adalah 1.2 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSDZ ke USD saat ini?
Harga SUSDZ ke USD saat ini adalah $ 1.2. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Anzen Staked USDz?
Kapitalisasi pasar SUSDZ adalah $ 2.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSDZ?
Suplai beredar SUSDZ adalah 2.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSDZ?
SUSDZ mencapai harga ATH sebesar 1.4 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSDZ?
SUSDZ mencapai harga ATL 0.898102 USD.
Berapa volume perdagangan SUSDZ?
Volume perdagangan 24 jam live SUSDZ adalah -- USD.
Akankah harga SUSDZ naik lebih tinggi tahun ini?
SUSDZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSDZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,321.92
$3,331.93
$1.1198
$156.73
$1.0003
