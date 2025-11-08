Harga Autolayer Hari Ini

Harga live Autolayer (LAY3R) hari ini adalah $ 0.00425928, dengan perubahan 2.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAY3R ke USD saat ini adalah $ 0.00425928 per LAY3R.

Autolayer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,793, dengan suplai yang beredar 13.33M LAY3R. Selama 24 jam terakhir, LAY3R diperdagangkan antara $ 0.00412672 (low) dan $ 0.00658147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.502262, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00234896.

Dalam kinerja jangka pendek, LAY3R bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -23.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Autolayer (LAY3R)

Kapitalisasi Pasar $ 56.79K$ 56.79K $ 56.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 124.79K$ 124.79K $ 124.79K Suplai Peredaran 13.33M 13.33M 13.33M Total Suplai 29,300,000.0 29,300,000.0 29,300,000.0

