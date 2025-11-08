Harga B33 Hari Ini

Harga live B33 (B33) hari ini adalah $ 0.00001557, dengan perubahan 7.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi B33 ke USD saat ini adalah $ 0.00001557 per B33.

B33 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,183.79, dengan suplai yang beredar 332.96M B33. Selama 24 jam terakhir, B33 diperdagangkan antara $ 0.00001441 (low) dan $ 0.0000156 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00016529, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001441.

Dalam kinerja jangka pendek, B33 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar B33 (B33)

Kapitalisasi Pasar $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Suplai Peredaran 332.96M 332.96M 332.96M Total Suplai 332,961,070.240135 332,961,070.240135 332,961,070.240135

Kapitalisasi Pasar B33 saat ini adalah $ 5.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar B33 adalah 332.96M, dan total suplainya sebesar 332961070.240135. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.18K.