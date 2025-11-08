Harga Baby Peanut Hari Ini

Harga live Baby Peanut (BABYP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYP ke USD saat ini adalah -- per BABYP.

Baby Peanut saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,909.03, dengan suplai yang beredar 998.29M BABYP. Selama 24 jam terakhir, BABYP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00187932, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Peanut (BABYP)

Kapitalisasi Pasar $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.91K$ 8.91K $ 8.91K Suplai Peredaran 998.29M 998.29M 998.29M Total Suplai 998,293,792.472182 998,293,792.472182 998,293,792.472182

