Harga BADCATsol Hari Ini

Harga live BADCATsol ($BADCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BADCAT ke USD saat ini adalah -- per $BADCAT.

BADCATsol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,383.42, dengan suplai yang beredar 777.77M $BADCAT. Selama 24 jam terakhir, $BADCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02162212, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $BADCAT bergerak -0.61% dalam satu jam terakhir dan -14.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BADCATsol ($BADCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Suplai Peredaran 777.77M 777.77M 777.77M Total Suplai 777,774,424.8083254 777,774,424.8083254 777,774,424.8083254

Kapitalisasi Pasar BADCATsol saat ini adalah $ 7.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BADCAT adalah 777.77M, dan total suplainya sebesar 777774424.8083254. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.38K.