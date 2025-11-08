Harga Baklava Hari Ini

Harga live Baklava (BAVA) hari ini adalah $ 0.00002356, dengan perubahan 10.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BAVA ke USD saat ini adalah $ 0.00002356 per BAVA.

Baklava saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,424.66, dengan suplai yang beredar 654.67M BAVA. Selama 24 jam terakhir, BAVA diperdagangkan antara $ 0.0000213 (low) dan $ 0.00002387 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.147726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001834.

Dalam kinerja jangka pendek, BAVA bergerak +4.24% dalam satu jam terakhir dan -8.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baklava (BAVA)

Kapitalisasi Pasar $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Suplai Peredaran 654.67M 654.67M 654.67M Total Suplai 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Kapitalisasi Pasar Baklava saat ini adalah $ 15.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAVA adalah 654.67M, dan total suplainya sebesar 1000000001.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.56K.