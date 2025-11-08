Harga BankrStrategy Hari Ini

Harga live BankrStrategy (BNKSTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BNKSTR ke USD saat ini adalah -- per BNKSTR.

BankrStrategy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,734.13, dengan suplai yang beredar 941.85M BNKSTR. Selama 24 jam terakhir, BNKSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BNKSTR bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -43.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BankrStrategy (BNKSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Suplai Peredaran 941.85M 941.85M 941.85M Total Suplai 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

Kapitalisasi Pasar BankrStrategy saat ini adalah $ 4.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BNKSTR adalah 941.85M, dan total suplainya sebesar 941845405.3788316. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.73K.