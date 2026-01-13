Harga Based Andy Hari Ini

Harga live Based Andy (ANDY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ANDY ke USD saat ini adalah $ 0 per ANDY.

Based Andy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,164.1, dengan suplai yang beredar 1.00B ANDY. Selama 24 jam terakhir, ANDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ANDY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based Andy (ANDY)

Kapitalisasi Pasar $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

