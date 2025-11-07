BursaDEX+
Harga live Beets Staked Sonic hari ini adalah 0.133682 USD. Lacak informasi harga aktual STS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STS

Info Harga STS

Penjelasan STS

Situs Web Resmi STS

Tokenomi STS

Prakiraan Harga STS

Harga Beets Staked Sonic (STS)

Harga Live 1 STS ke USD:

$0.134661
$0.134661
+4.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Beets Staked Sonic (STS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:16:18 (UTC+8)

Informasi Harga Beets Staked Sonic (STS) (USD)

$ 0.122069
$ 0.122069
$ 0.133816
$ 0.133816
$ 0.122069
$ 0.122069

$ 0.133816
$ 0.133816

$ 0.990411
$ 0.990411

$ 0.116112
$ 0.116112

+0.84%

+3.82%

-9.76%

-9.76%

Harga aktual Beets Staked Sonic (STS) adalah $0.133682. Selama 24 jam terakhir, STS diperdagangkan antara low $ 0.122069 dan high $ 0.133816, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTS adalah $ 0.990411, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.116112.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STS telah berubah sebesar +0.84% selama 1 jam terakhir, +3.82% selama 24 jam, dan -9.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Beets Staked Sonic (STS)

$ 30.51M
$ 30.51M

$ 30.51M
$ 30.51M

228.21M
228.21M

228,206,532.0183828
228,206,532.0183828

Kapitalisasi Pasar Beets Staked Sonic saat ini adalah $ 30.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STS adalah 228.21M, dan total suplainya sebesar 228206532.0183828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.51M.

Riwayat Harga Beets Staked Sonic (STS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Beets Staked Sonic ke USD adalah $ +0.00491632.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Beets Staked Sonic ke USD adalah $ -0.0746835614.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Beets Staked Sonic ke USD adalah $ -0.0772760297.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Beets Staked Sonic ke USD adalah $ -0.1869222625136227.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00491632+3.82%
30 Days$ -0.0746835614-55.86%
60 Hari$ -0.0772760297-57.80%
90 Hari$ -0.1869222625136227-58.30%

Apa yang dimaksud dengan Beets Staked Sonic (STS)

stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Beets Staked Sonic (STS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Beets Staked Sonic (USD)

Berapa nilai Beets Staked Sonic (STS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Beets Staked Sonic (STS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beets Staked Sonic.

Cek prediksi harga Beets Staked Sonic sekarang!

STS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Beets Staked Sonic (STS)

Memahami tokenomi Beets Staked Sonic (STS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Beets Staked Sonic (STS)

Berapa nilai Beets Staked Sonic (STS) hari ini?
Harga live STS dalam USD adalah 0.133682 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STS ke USD saat ini?
Harga STS ke USD saat ini adalah $ 0.133682. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Beets Staked Sonic?
Kapitalisasi pasar STS adalah $ 30.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STS?
Suplai beredar STS adalah 228.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STS?
STS mencapai harga ATH sebesar 0.990411 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STS?
STS mencapai harga ATL 0.116112 USD.
Berapa volume perdagangan STS?
Volume perdagangan 24 jam live STS adalah -- USD.
Akankah harga STS naik lebih tinggi tahun ini?
STS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:16:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

