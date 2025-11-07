BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live bemo Staked TON hari ini adalah 2.17 USD. Lacak informasi harga aktual STTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STTON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live bemo Staked TON hari ini adalah 2.17 USD. Lacak informasi harga aktual STTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STTON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STTON

Info Harga STTON

Penjelasan STTON

Whitepaper STTON

Situs Web Resmi STTON

Tokenomi STTON

Prakiraan Harga STTON

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo bemo Staked TON

Harga bemo Staked TON (STTON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STTON ke USD:

$2.17
$2.17$2.17
+3.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live bemo Staked TON (STTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:58:28 (UTC+8)

Informasi Harga bemo Staked TON (STTON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.08
$ 2.08$ 2.08
Low 24 Jam
$ 2.17
$ 2.17$ 2.17
High 24 Jam

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 0.634278
$ 0.634278$ 0.634278

+0.86%

+3.01%

-7.66%

-7.66%

Harga aktual bemo Staked TON (STTON) adalah $2.17. Selama 24 jam terakhir, STTON diperdagangkan antara low $ 2.08 dan high $ 2.17, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTTON adalah $ 8.54, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.634278.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STTON telah berubah sebesar +0.86% selama 1 jam terakhir, +3.01% selama 24 jam, dan -7.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar bemo Staked TON (STTON)

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

--
----

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

2.57M
2.57M 2.57M

2,566,891.743467637
2,566,891.743467637 2,566,891.743467637

Kapitalisasi Pasar bemo Staked TON saat ini adalah $ 5.54M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STTON adalah 2.57M, dan total suplainya sebesar 2566891.743467637. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.54M.

Riwayat Harga bemo Staked TON (STTON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga bemo Staked TON ke USD adalah $ +0.063473.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga bemo Staked TON ke USD adalah $ -0.5798515590.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga bemo Staked TON ke USD adalah $ -0.7578944170.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga bemo Staked TON ke USD adalah $ -1.471082368148656.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.063473+3.01%
30 Days$ -0.5798515590-26.72%
60 Hari$ -0.7578944170-34.92%
90 Hari$ -1.471082368148656-40.40%

Apa yang dimaksud dengan bemo Staked TON (STTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya bemo Staked TON (STTON)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga bemo Staked TON (USD)

Berapa nilai bemo Staked TON (STTON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda bemo Staked TON (STTON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk bemo Staked TON.

Cek prediksi harga bemo Staked TON sekarang!

STTON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi bemo Staked TON (STTON)

Memahami tokenomi bemo Staked TON (STTON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STTON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang bemo Staked TON (STTON)

Berapa nilai bemo Staked TON (STTON) hari ini?
Harga live STTON dalam USD adalah 2.17 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STTON ke USD saat ini?
Harga STTON ke USD saat ini adalah $ 2.17. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar bemo Staked TON?
Kapitalisasi pasar STTON adalah $ 5.54M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STTON?
Suplai beredar STTON adalah 2.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STTON?
STTON mencapai harga ATH sebesar 8.54 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STTON?
STTON mencapai harga ATL 0.634278 USD.
Berapa volume perdagangan STTON?
Volume perdagangan 24 jam live STTON adalah -- USD.
Akankah harga STTON naik lebih tinggi tahun ini?
STTON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STTON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:58:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting bemo Staked TON (STTON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,996.59
$101,996.59$101,996.59

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,358.08
$3,358.08$3,358.08

+1.76%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1767
$1.1767$1.1767

+37.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.73
$157.73$157.73

+1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,996.59
$101,996.59$101,996.59

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,358.08
$3,358.08$3,358.08

+1.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.73
$157.73$157.73

+1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2323
$2.2323$2.2323

-0.09%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$970.01
$970.01$970.01

+3.89%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.007190
$0.007190$0.007190

+619.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.512
$4.512$4.512

+351.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008037
$0.008037$0.008037

+276.61%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.2449
$14.2449$14.2449

+133.14%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002374
$0.00002374$0.00002374

+120.42%