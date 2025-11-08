Harga Bet Big Casino Hari Ini

Harga live Bet Big Casino (BETBIG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BETBIG ke USD saat ini adalah -- per BETBIG.

Bet Big Casino saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,955.41, dengan suplai yang beredar 999.97M BETBIG. Selama 24 jam terakhir, BETBIG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00128704, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BETBIG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bet Big Casino (BETBIG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,974,519.434797 999,974,519.434797 999,974,519.434797

Kapitalisasi Pasar Bet Big Casino saat ini adalah $ 6.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BETBIG adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999974519.434797. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.96K.