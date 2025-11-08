Harga Biaoqing SOL Hari Ini

Harga live Biaoqing SOL (BIAO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIAO ke USD saat ini adalah -- per BIAO.

Biaoqing SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,881.1, dengan suplai yang beredar 999.24M BIAO. Selama 24 jam terakhir, BIAO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BIAO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Biaoqing SOL (BIAO)

Kapitalisasi Pasar $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Suplai Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Total Suplai 999,244,233.664258 999,244,233.664258 999,244,233.664258

Kapitalisasi Pasar Biaoqing SOL saat ini adalah $ 5.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIAO adalah 999.24M, dan total suplainya sebesar 999244233.664258. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.88K.