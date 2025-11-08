Harga BitBean Hari Ini

Harga live BitBean ($BITB) hari ini adalah $ 0.00000705, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $BITB ke USD saat ini adalah $ 0.00000705 per $BITB.

BitBean saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,868.19, dengan suplai yang beredar 973.83M $BITB. Selama 24 jam terakhir, $BITB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00094833, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000453.

Dalam kinerja jangka pendek, $BITB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BitBean ($BITB)

Kapitalisasi Pasar $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.87K$ 6.87K $ 6.87K Suplai Peredaran 973.83M 973.83M 973.83M Total Suplai 973,825,186.430099 973,825,186.430099 973,825,186.430099

