Harga Blade Hari Ini

Harga live Blade (BLADE) hari ini adalah $ 0.01544193, dengan perubahan 5.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLADE ke USD saat ini adalah $ 0.01544193 per BLADE.

Blade saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,189, dengan suplai yang beredar 5.05M BLADE. Selama 24 jam terakhir, BLADE diperdagangkan antara $ 0.01249462 (low) dan $ 0.01747184 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.702613, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00579944.

Dalam kinerja jangka pendek, BLADE bergerak -0.31% dalam satu jam terakhir dan +34.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blade (BLADE)

Kapitalisasi Pasar $ 78.19K$ 78.19K $ 78.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Suplai Peredaran 5.05M 5.05M 5.05M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Blade saat ini adalah $ 78.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLADE adalah 5.05M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.55M.