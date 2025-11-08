Harga BOGUS Hari Ini

Harga live BOGUS (BOGUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOGUS ke USD saat ini adalah -- per BOGUS.

BOGUS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,457, dengan suplai yang beredar 828.48M BOGUS. Selama 24 jam terakhir, BOGUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00803313, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BOGUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BOGUS (BOGUS)

Kapitalisasi Pasar $ 45.46K$ 45.46K $ 45.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.46K$ 45.46K $ 45.46K Suplai Peredaran 828.48M 828.48M 828.48M Total Suplai 828,480,399.0 828,480,399.0 828,480,399.0

Kapitalisasi Pasar BOGUS saat ini adalah $ 45.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOGUS adalah 828.48M, dan total suplainya sebesar 828480399.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.46K.