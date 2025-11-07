Informasi Harga Boi the Bear (BOI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00324427$ 0.00324427 $ 0.00324427 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +1.71% Perubahan Harga (1 Hari) -7.95% Perubahan Harga (7H) +4.64% Perubahan Harga (7H) +4.64%

Harga aktual Boi the Bear (BOI) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BOI diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOI adalah $ 0.00324427, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOI telah berubah sebesar +1.71% selama 1 jam terakhir, -7.95% selama 24 jam, dan +4.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Boi the Bear (BOI)

Kapitalisasi Pasar $ 165.36K$ 165.36K $ 165.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 165.36K$ 165.36K $ 165.36K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Boi the Bear saat ini adalah $ 165.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BOI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 165.36K.