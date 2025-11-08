Harga Bok Chick Hari Ini

Harga live Bok Chick (BOK) hari ini adalah $ 0.00002286, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOK ke USD saat ini adalah $ 0.00002286 per BOK.

Bok Chick saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,860, dengan suplai yang beredar 1.00B BOK. Selama 24 jam terakhir, BOK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045314, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002212.

Dalam kinerja jangka pendek, BOK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bok Chick (BOK)

Kapitalisasi Pasar $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.86K$ 22.86K $ 22.86K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

