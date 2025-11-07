Harga Bonsai Coin (BONSAICOIN)
Harga aktual Bonsai Coin (BONSAICOIN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BONSAICOIN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBONSAICOIN adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, BONSAICOIN telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +2.31% selama 24 jam, dan -3.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Bonsai Coin saat ini adalah $ 370.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONSAICOIN adalah 17.02T, dan total suplainya sebesar 803100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.48M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.31%
|30 Days
|$ 0
|-48.84%
|60 Hari
|$ 0
|-61.91%
|90 Hari
|$ 0
|--
$BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.”
Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785
Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting
Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN
Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem.
$BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores.
Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added
BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”.
Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added)
The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits.
Ranks
1st
10th: Hashira — Pillar
1130th: Sanjushi — The 30 best
31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence
*Prizes are subject to change according to rank.
Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year.
Stay tuned for more details!
Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics.
2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot
2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards
