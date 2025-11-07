BursaDEX+
Harga live Bonsai Coin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual BONSAICOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BONSAICOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BONSAICOIN

Info Harga BONSAICOIN

Penjelasan BONSAICOIN

Whitepaper BONSAICOIN

Situs Web Resmi BONSAICOIN

Tokenomi BONSAICOIN

Prakiraan Harga BONSAICOIN

Harga Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BONSAICOIN ke USD:

--
----
+2.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Bonsai Coin (BONSAICOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:27:20 (UTC+8)

Informasi Harga Bonsai Coin (BONSAICOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+2.31%

-3.54%

-3.54%

Harga aktual Bonsai Coin (BONSAICOIN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, BONSAICOIN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBONSAICOIN adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BONSAICOIN telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, +2.31% selama 24 jam, dan -3.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bonsai Coin (BONSAICOIN)

$ 370.54K
$ 370.54K$ 370.54K

--
----

$ 17.48M
$ 17.48M$ 17.48M

17.02T
17.02T 17.02T

803,100,000,000,000.0
803,100,000,000,000.0 803,100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bonsai Coin saat ini adalah $ 370.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONSAICOIN adalah 17.02T, dan total suplainya sebesar 803100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.48M.

Riwayat Harga Bonsai Coin (BONSAICOIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bonsai Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.31%
30 Days$ 0-48.84%
60 Hari$ 0-61.91%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Bonsai Coin (BONSAICOIN)

$BONSAICOIN is a community token that adds real bonsai to the ecosystem under the theme “We make Bonsai.”

Overview ・Token Name: BONSAI COIN ・Symbol: $BONSAICOIN ・Supported Chain: Astar zkEVM ・Issuance: 803,100,000,000,000 ・Issuer: Hyper Dimension Limited (BVI) ・Contract Address: 0x90E3F8e749dBD40286AB29AecD1E8487Db4a8785

Allocation ・Fundraising: 1% ・Community: 75% *1% is at TGE, 74% in subsequent rounds ・Liquidity: 6% ・Team: 17% *Cliff 12 months, Besting 36 months ・Advisor: 1% *0.1% at TGE, 1 month cliff, 23 months besting

Tokenomics ・Buyback from Bonsai Profits ・BONSAI 100 Ketsu ・Get $BONSAICOIN

Buyback from Bonsai Profits $BONSAICOIN is a community token that adds a “real bonsai market” to the ecosystem.

$BONSAICOIN aim to increase the value of itself by buying and burning $BONSAICOIN from the market with a portion of the profits from the sales of the partner bonsai gardens and bonsai stores.

Frequency: Once a year *next in 2025 Partner: BONSAI NFT CLUB *to be added

BONSAI 100 Ketsu A ranking system that is activated when $BONSAICOIN has a “market capitalization of $100M or more”.

Definition of BONSAI 100 outstanding Condition 1: Market capitalization of $100M or more for $BONSAICOIN Condition 2: Total*1,000USD (500USD on each side) or more liquidity provided to the designated DEX Condition 3: Top 100 liquidity providers (in USD) within the designated DEX BONSAICOIN/USDC pair *Designated DEX: Very Long Swap (*to be added)

The 100 Best Holders will receive a seasonal bonsai tree each season as proof of their 100th rank, and will also be eligible for a variety of other benefits.

Ranks 1st10th: Hashira — Pillar 1130th: Sanjushi — The 30 best 31st~100th: Hyacketsu — Hundred Excellence *Prizes are subject to change according to rank.

Get $BONSAICOIN At least once each year*, new $BONSAICOIN will be issued from within the Community Allocation. The amount of new issuance will increase or decrease depending on each wallet’s activity over the past year and other factors. *One issue will always take place on New Year’s Day each year.

Stay tuned for more details!

Roadmap Roadmap for $BONSAICOIN based on the aforementioned tokenomics.

2024 Q3: TGE, BONSAI 100 Ketsustarted Q4: Send 100 Ketsu Bonsai, Get $BONSAICOIN snapshot

2025 Q1: Get $BONSAICOIN Q2: Art x Bonsai sales Q3: Buyback & Burn Q4: Get $BONSAICOIN snapshot Repeat from * onwards

Sumber Daya Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bonsai Coin (USD)

Berapa nilai Bonsai Coin (BONSAICOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bonsai Coin (BONSAICOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonsai Coin.

Cek prediksi harga Bonsai Coin sekarang!

BONSAICOIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Memahami tokenomi Bonsai Coin (BONSAICOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BONSAICOIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Berapa nilai Bonsai Coin (BONSAICOIN) hari ini?
Harga live BONSAICOIN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BONSAICOIN ke USD saat ini?
Harga BONSAICOIN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bonsai Coin?
Kapitalisasi pasar BONSAICOIN adalah $ 370.54K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BONSAICOIN?
Suplai beredar BONSAICOIN adalah 17.02T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BONSAICOIN?
BONSAICOIN mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BONSAICOIN?
BONSAICOIN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BONSAICOIN?
Volume perdagangan 24 jam live BONSAICOIN adalah -- USD.
Akankah harga BONSAICOIN naik lebih tinggi tahun ini?
BONSAICOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BONSAICOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:27:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bonsai Coin (BONSAICOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

