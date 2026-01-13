Harga Bridged WETH (WETH)
Harga live Bridged WETH (WETH) hari ini adalah $ 3,110.29, dengan perubahan 1.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WETH ke USD saat ini adalah $ 3,110.29 per WETH.
Bridged WETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,697,344, dengan suplai yang beredar 19.55K WETH. Selama 24 jam terakhir, WETH diperdagangkan antara $ 3,072.68 (low) dan $ 3,159.8 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,943.58, sementara all-time low aset ini adalah $ 1,404.68.
Dalam kinerja jangka pendek, WETH bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -3.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Bridged WETH saat ini adalah $ 60.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WETH adalah 19.55K, dan total suplainya sebesar 19546.93771156966. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.70M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Bridged WETH ke USD adalah $ -48.337063865358.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bridged WETH ke USD adalah $ -7.7654610430.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bridged WETH ke USD adalah $ -89.2376414190.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bridged WETH ke USD adalah $ -966.6121925793822.
|Hari ini
|$ -48.337063865358
|-1.53%
|30 Days
|$ -7.7654610430
|-0.24%
|60 Hari
|$ -89.2376414190
|-2.86%
|90 Hari
|$ -966.6121925793822
|-23.70%
Pada tahun 2040, harga Bridged WETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga real-time Bridged WETH hari ini?
Harga live Bridged WETH berada pada Rp52469192.6695, bergerak -1.53% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk WETH?
WETH telah diperdagangkan antara Rp51834728.8940 dan Rp53304404.090, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan Bridged WETH hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana WETH saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WETH menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Bridged WETH?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1023936879475.20, Bridged WETH berada di peringkat #597, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WETH baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan Bridged WETH dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp83395969.9890, sementara ATL-nya adalah Rp23696319.4940, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WETH?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (19546.93771156966 token), kinerja kategori dalam Cosmos Ecosystem,KardiaChain Ecosystem,Cronos Ecosystem,Velas Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Aurora Ecosystem,Sora Ecosystem,Milkomeda (Cardano) Ecosystem,Viction Ecosystem,Meter Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Bridged WETH,Bridged-Tokens, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.