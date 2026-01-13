Berapa harga real-time Bridged WETH hari ini?

Harga live Bridged WETH berada pada Rp52469192.6695, bergerak -1.53% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk WETH?

WETH telah diperdagangkan antara Rp51834728.8940 dan Rp53304404.090, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Bridged WETH hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana WETH saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa WETH menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Bridged WETH?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1023936879475.20, Bridged WETH berada di peringkat #597, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami WETH baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Bridged WETH dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp83395969.9890, sementara ATL-nya adalah Rp23696319.4940, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar WETH?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (19546.93771156966 token), kinerja kategori dalam Cosmos Ecosystem,KardiaChain Ecosystem,Cronos Ecosystem,Velas Ecosystem,ZkSync Ecosystem,Aurora Ecosystem,Sora Ecosystem,Milkomeda (Cardano) Ecosystem,Viction Ecosystem,Meter Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Bridged WETH,Bridged-Tokens, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.