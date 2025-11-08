Harga Bright Union Hari Ini

Harga live Bright Union (BRIGHT) hari ini adalah $ 0.00117923, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.00117923 per BRIGHT.

Bright Union saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,457, dengan suplai yang beredar 24.13M BRIGHT. Selama 24 jam terakhir, BRIGHT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.721301, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00107592.

Dalam kinerja jangka pendek, BRIGHT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bright Union (BRIGHT)

Kapitalisasi Pasar $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K Suplai Peredaran 24.13M 24.13M 24.13M Total Suplai 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bright Union saat ini adalah $ 28.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRIGHT adalah 24.13M, dan total suplainya sebesar 110000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.72K.