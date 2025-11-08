Harga BRK690k Hari Ini

Harga live BRK690k (BRK) hari ini adalah $ 513.91, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BRK ke USD saat ini adalah $ 513.91 per BRK.

BRK690k saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,391, dengan suplai yang beredar 100.00 BRK. Selama 24 jam terakhir, BRK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,970.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 248.38.

Dalam kinerja jangka pendek, BRK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BRK690k (BRK)

Kapitalisasi Pasar $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.39K$ 51.39K $ 51.39K Suplai Peredaran 100.00 100.00 100.00 Total Suplai 100.0 100.0 100.0

Kapitalisasi Pasar BRK690k saat ini adalah $ 51.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BRK adalah 100.00, dan total suplainya sebesar 100.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.39K.