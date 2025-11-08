Harga Buy The News Hari Ini

Harga live Buy The News (NEWS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEWS ke USD saat ini adalah -- per NEWS.

Buy The News saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,377.19, dengan suplai yang beredar 999.98M NEWS. Selama 24 jam terakhir, NEWS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEWS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Buy The News (NEWS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,978,737.089303 999,978,737.089303 999,978,737.089303

Kapitalisasi Pasar Buy The News saat ini adalah $ 6.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEWS adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999978737.089303. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.38K.