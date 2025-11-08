Harga BWOB Hari Ini

Harga live BWOB (BWOB) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BWOB ke USD saat ini adalah -- per BWOB.

BWOB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,340.87, dengan suplai yang beredar 690.00M BWOB. Selama 24 jam terakhir, BWOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BWOB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BWOB (BWOB)

Kapitalisasi Pasar $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Suplai Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Total Suplai 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar BWOB saat ini adalah $ 17.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BWOB adalah 690.00M, dan total suplainya sebesar 690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.34K.