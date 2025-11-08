Harga cat in stool Hari Ini

Harga live cat in stool (COOL) hari ini adalah $ 0.00000771, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COOL ke USD saat ini adalah $ 0.00000771 per COOL.

cat in stool saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,688.0, dengan suplai yang beredar 997.66M COOL. Selama 24 jam terakhir, COOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006854, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000766.

Dalam kinerja jangka pendek, COOL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar cat in stool (COOL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Suplai Peredaran 997.66M 997.66M 997.66M Total Suplai 997,657,982.150585 997,657,982.150585 997,657,982.150585

Kapitalisasi Pasar cat in stool saat ini adalah $ 7.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COOL adalah 997.66M, dan total suplainya sebesar 997657982.150585. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.69K.