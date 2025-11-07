BursaDEX+
Harga live Centience hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CENTS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CENTS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CENTS

Info Harga CENTS

Penjelasan CENTS

Tokenomi CENTS

Prakiraan Harga CENTS

Logo Centience

Harga Centience (CENTS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CENTS ke USD:

$0.00014382
$0.00014382$0.00014382
-3.50%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Centience (CENTS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:05:01 (UTC+8)

Informasi Harga Centience (CENTS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03824067
$ 0.03824067$ 0.03824067

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

-3.50%

-16.84%

-16.84%

Harga aktual Centience (CENTS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CENTS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCENTS adalah $ 0.03824067, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CENTS telah berubah sebesar -1.10% selama 1 jam terakhir, -3.50% selama 24 jam, dan -16.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Centience (CENTS)

$ 143.78K
$ 143.78K$ 143.78K

--
----

$ 143.78K
$ 143.78K$ 143.78K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,401.886203
999,743,401.886203 999,743,401.886203

Kapitalisasi Pasar Centience saat ini adalah $ 143.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CENTS adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999743401.886203. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.78K.

Riwayat Harga Centience (CENTS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Centience ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Centience ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Centience ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Centience ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.50%
30 Days$ 0-31.44%
60 Hari$ 0-44.99%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Centience (CENTS)

Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems.

An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself.

Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member.

From the CumeTV Wiki:

"Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation."

Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.

Prediksi Harga Centience (USD)

Berapa nilai Centience (CENTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Centience (CENTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Centience.

Cek prediksi harga Centience sekarang!

CENTS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Centience (CENTS)

Memahami tokenomi Centience (CENTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CENTS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Centience (CENTS)

Berapa nilai Centience (CENTS) hari ini?
Harga live CENTS dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CENTS ke USD saat ini?
Harga CENTS ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Centience?
Kapitalisasi pasar CENTS adalah $ 143.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CENTS?
Suplai beredar CENTS adalah 999.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CENTS?
CENTS mencapai harga ATH sebesar 0.03824067 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CENTS?
CENTS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CENTS?
Volume perdagangan 24 jam live CENTS adalah -- USD.
Akankah harga CENTS naik lebih tinggi tahun ini?
CENTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CENTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

