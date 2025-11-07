Harga Chainpal (CPAL)
Harga aktual Chainpal (CPAL) adalah $0.01284422. Selama 24 jam terakhir, CPAL diperdagangkan antara low $ 0.01281831 dan high $ 0.0128624, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCPAL adalah $ 1.96, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00916429.
Dalam hal kinerja jangka pendek, CPAL telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -0.07% selama 24 jam, dan -32.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Chainpal saat ini adalah $ 97.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CPAL adalah 7.63M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 128.44K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Chainpal ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Chainpal ke USD adalah $ -0.0061253571.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Chainpal ke USD adalah $ -0.0079995009.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Chainpal ke USD adalah $ -0.06105473121544908.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.07%
|30 Days
|$ -0.0061253571
|-47.68%
|60 Hari
|$ -0.0079995009
|-62.28%
|90 Hari
|$ -0.06105473121544908
|-82.61%
Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages.
Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed.
With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.
