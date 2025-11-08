Harga Chillax Hari Ini

Harga live Chillax (CHILLAX) hari ini adalah $ 0.00001875, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHILLAX ke USD saat ini adalah $ 0.00001875 per CHILLAX.

Chillax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,745.31, dengan suplai yang beredar 999.88M CHILLAX. Selama 24 jam terakhir, CHILLAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0057376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001656.

Dalam kinerja jangka pendek, CHILLAX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Chillax (CHILLAX)

Kapitalisasi Pasar Chillax saat ini adalah $ 18.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHILLAX adalah 999.88M, dan total suplainya sebesar 999884129.217963. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.75K.