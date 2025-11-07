BursaDEX+
Harga live Coinbase Wrapped BTC hari ini adalah 101,854 USD. Lacak informasi harga aktual CBBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CBBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CBBTC

Info Harga CBBTC

Penjelasan CBBTC

Whitepaper CBBTC

Situs Web Resmi CBBTC

Tokenomi CBBTC

Prakiraan Harga CBBTC

Harga Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Harga Live 1 CBBTC ke USD:

$101,931
$101,931
-1.00%1D
mexc
Grafik Harga Live Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)
Informasi Harga Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,513
$ 100,513
Low 24 Jam
$ 103,461
$ 103,461
High 24 Jam

$ 100,513
$ 100,513

$ 103,461
$ 103,461

$ 125,954
$ 125,954

$ 57,439
$ 57,439

-0.47%

-1.36%

-7.31%

-7.31%

Harga aktual Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) adalah $101,854. Selama 24 jam terakhir, CBBTC diperdagangkan antara low $ 100,513 dan high $ 103,461, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCBBTC adalah $ 125,954, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 57,439.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CBBTC telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, -1.36% selama 24 jam, dan -7.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

$ 7.49B
$ 7.49B

--
--

$ 7.49B
$ 7.49B

73.54K
73.54K

73,539.73458698
73,539.73458698

Kapitalisasi Pasar Coinbase Wrapped BTC saat ini adalah $ 7.49B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CBBTC adalah 73.54K, dan total suplainya sebesar 73539.73458698. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.49B.

Riwayat Harga Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Coinbase Wrapped BTC ke USD adalah $ -1,409.8476244506.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped BTC ke USD adalah $ -16,300.6632330000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped BTC ke USD adalah $ -8,360.5633652000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Coinbase Wrapped BTC ke USD adalah $ -14,921.92422252285.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,409.8476244506-1.36%
30 Days$ -16,300.6632330000-16.00%
60 Hari$ -8,360.5633652000-8.20%
90 Hari$ -14,921.92422252285-12.77%

Apa yang dimaksud dengan Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Coinbase Wrapped BTC (USD)

Berapa nilai Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coinbase Wrapped BTC.

Cek prediksi harga Coinbase Wrapped BTC sekarang!

CBBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Memahami tokenomi Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CBBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Berapa nilai Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) hari ini?
Harga live CBBTC dalam USD adalah 101,854 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CBBTC ke USD saat ini?
Harga CBBTC ke USD saat ini adalah $ 101,854. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coinbase Wrapped BTC?
Kapitalisasi pasar CBBTC adalah $ 7.49B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CBBTC?
Suplai beredar CBBTC adalah 73.54K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CBBTC?
CBBTC mencapai harga ATH sebesar 125,954 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CBBTC?
CBBTC mencapai harga ATL 57,439 USD.
Berapa volume perdagangan CBBTC?
Volume perdagangan 24 jam live CBBTC adalah -- USD.
Akankah harga CBBTC naik lebih tinggi tahun ini?
CBBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CBBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

