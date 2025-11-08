BursaDEX+
Harga live CRE8 hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CRE8 adalah 8,724.65 USD. Lacak informasi harga aktual CRE8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CRE8

Info Harga CRE8

Penjelasan CRE8

Whitepaper CRE8

Situs Web Resmi CRE8

Tokenomi CRE8

Prakiraan Harga CRE8

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Harga CRE8 Hari Ini

Harga live CRE8 (CRE8) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRE8 ke USD saat ini adalah -- per CRE8.

CRE8 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,724.65, dengan suplai yang beredar 995.85M CRE8. Selama 24 jam terakhir, CRE8 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRE8 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

--
----

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

995.85M
995.85M 995.85M

995,845,997.785077
995,845,997.785077 995,845,997.785077

Kapitalisasi Pasar CRE8 saat ini adalah $ 8.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRE8 adalah 995.85M, dan total suplainya sebesar 995845997.785077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.72K.

Apa yang dimaksud dengan CRE8 (CRE8)

CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.

