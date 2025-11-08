Harga CRE8 Hari Ini

Harga live CRE8 (CRE8) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRE8 ke USD saat ini adalah -- per CRE8.

CRE8 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,724.65, dengan suplai yang beredar 995.85M CRE8. Selama 24 jam terakhir, CRE8 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRE8 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CRE8 (CRE8)

Kapitalisasi Pasar $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Suplai Peredaran 995.85M 995.85M 995.85M Total Suplai 995,845,997.785077 995,845,997.785077 995,845,997.785077

Kapitalisasi Pasar CRE8 saat ini adalah $ 8.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRE8 adalah 995.85M, dan total suplainya sebesar 995845997.785077. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.72K.