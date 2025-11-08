Harga Croak the Bullfrog Hari Ini

Harga live Croak the Bullfrog (CROAK) hari ini adalah $ 0.00000661, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROAK ke USD saat ini adalah $ 0.00000661 per CROAK.

Croak the Bullfrog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,539.15, dengan suplai yang beredar 838.34M CROAK. Selama 24 jam terakhir, CROAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00086966, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000642.

Dalam kinerja jangka pendek, CROAK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Croak the Bullfrog (CROAK)

Kapitalisasi Pasar $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Suplai Peredaran 838.34M 838.34M 838.34M Total Suplai 838,344,815.1306531 838,344,815.1306531 838,344,815.1306531

