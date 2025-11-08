Harga CROW Hari Ini

Harga live CROW (CROW) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CROW ke USD saat ini adalah -- per CROW.

CROW saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,320.84, dengan suplai yang beredar 970.70M CROW. Selama 24 jam terakhir, CROW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CROW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CROW (CROW)

Kapitalisasi Pasar $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Suplai Peredaran 970.70M 970.70M 970.70M Total Suplai 999,505,847.157284 999,505,847.157284 999,505,847.157284

Kapitalisasi Pasar CROW saat ini adalah $ 7.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CROW adalah 970.70M, dan total suplainya sebesar 999505847.157284. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.54K.