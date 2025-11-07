BursaDEX+
Harga live Crowny hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CRWNY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRWNY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRWNY

Info Harga CRWNY

Penjelasan CRWNY

Situs Web Resmi CRWNY

Tokenomi CRWNY

Prakiraan Harga CRWNY

Logo Crowny

Harga Crowny (CRWNY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CRWNY ke USD:

$0.00068331
$0.00068331$0.00068331
+1.80%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Crowny (CRWNY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:33:21 (UTC+8)

Informasi Harga Crowny (CRWNY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.189898
$ 0.189898$ 0.189898

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+1.88%

-9.22%

-9.22%

Harga aktual Crowny (CRWNY) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CRWNY diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRWNY adalah $ 0.189898, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRWNY telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +1.88% selama 24 jam, dan -9.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Crowny (CRWNY)

$ 478.94K
$ 478.94K$ 478.94K

--
----

$ 555.85K
$ 555.85K$ 555.85K

700.60M
700.60M 700.60M

813,097,988.0
813,097,988.0 813,097,988.0

Kapitalisasi Pasar Crowny saat ini adalah $ 478.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRWNY adalah 700.60M, dan total suplainya sebesar 813097988.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 555.85K.

Riwayat Harga Crowny (CRWNY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Crowny ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Crowny ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Crowny ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Crowny ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.88%
30 Days$ 0-8.52%
60 Hari$ 0-24.40%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Crowny (CRWNY)

Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches.

What Crowny offers:

  • A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it.
  • A secure and private experience via the anonymization of user data.
  • The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship.
  • Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform.

Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet.

Sumber Daya Crowny (CRWNY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Crowny (USD)

Berapa nilai Crowny (CRWNY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Crowny (CRWNY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Crowny.

Cek prediksi harga Crowny sekarang!

CRWNY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Crowny (CRWNY)

Memahami tokenomi Crowny (CRWNY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRWNY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Crowny (CRWNY)

Berapa nilai Crowny (CRWNY) hari ini?
Harga live CRWNY dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRWNY ke USD saat ini?
Harga CRWNY ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Crowny?
Kapitalisasi pasar CRWNY adalah $ 478.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRWNY?
Suplai beredar CRWNY adalah 700.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRWNY?
CRWNY mencapai harga ATH sebesar 0.189898 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRWNY?
CRWNY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CRWNY?
Volume perdagangan 24 jam live CRWNY adalah -- USD.
Akankah harga CRWNY naik lebih tinggi tahun ini?
CRWNY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRWNY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

