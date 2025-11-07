Harga CryptoLoots (CLOOTS)
Harga aktual CryptoLoots (CLOOTS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CLOOTS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLOOTS adalah $ 0.00211204, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, CLOOTS telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, -0.28% selama 24 jam, dan -21.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar CryptoLoots saat ini adalah $ 101.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CLOOTS adalah 985.21M, dan total suplainya sebesar 985206138.46286. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.90K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga CryptoLoots ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CryptoLoots ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CryptoLoots ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CryptoLoots ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.28%
|30 Days
|$ 0
|+67.87%
|60 Hari
|$ 0
|-44.17%
|90 Hari
|$ 0
|--
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
