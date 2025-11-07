Harga daCat (DACAT)
-0.56%
-1.34%
-14.36%
-14.36%
Harga aktual daCat (DACAT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DACAT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDACAT adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, DACAT telah berubah sebesar -0.56% selama 1 jam terakhir, -1.34% selama 24 jam, dan -14.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar daCat saat ini adalah $ 1.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DACAT adalah 403.09T, dan total suplainya sebesar 403085615079440.9. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.55M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga daCat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga daCat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga daCat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga daCat ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.34%
|30 Days
|$ 0
|-29.01%
|60 Hari
|$ 0
|-40.20%
|90 Hari
|$ 0
|--
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community.
daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair.
As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
