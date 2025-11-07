Apa yang dimaksud dengan DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit. This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community. On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not. Project Flywheel: - Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X). - Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards. - The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones. $DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit. This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community. On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not. Project Flywheel: Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

Prediksi Harga DACHU THE CHEF (USD)

Berapa nilai DACHU THE CHEF (DACHU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DACHU THE CHEF (DACHU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DACHU THE CHEF.

Memahami tokenomi DACHU THE CHEF (DACHU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DACHU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DACHU THE CHEF (DACHU) Berapa nilai DACHU THE CHEF (DACHU) hari ini? Harga live DACHU dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DACHU ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga DACHU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DACHU THE CHEF? Kapitalisasi pasar DACHU adalah $ 278.68K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DACHU? Suplai beredar DACHU adalah 955.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DACHU? DACHU mencapai harga ATH sebesar 0.0029699 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DACHU? DACHU mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan DACHU? Volume perdagangan 24 jam live DACHU adalah -- USD . Akankah harga DACHU naik lebih tinggi tahun ini? DACHU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DACHU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

