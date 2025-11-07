BursaDEX+
Harga live DACHU THE CHEF hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DACHU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DACHU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DACHU

Info Harga DACHU

Penjelasan DACHU

Situs Web Resmi DACHU

Tokenomi DACHU

Prakiraan Harga DACHU

Harga Live 1 DACHU ke USD:

$0.00029181
$0.00029181$0.00029181
-5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DACHU THE CHEF (DACHU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:34:43 (UTC+8)

Informasi Harga DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-5.56%

-31.43%

-31.43%

Harga aktual DACHU THE CHEF (DACHU) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DACHU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDACHU adalah $ 0.0029699, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DACHU telah berubah sebesar -0.70% selama 1 jam terakhir, -5.56% selama 24 jam, dan -31.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 278.68K
$ 278.68K$ 278.68K

--
----

$ 278.68K
$ 278.68K$ 278.68K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Kapitalisasi Pasar DACHU THE CHEF saat ini adalah $ 278.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DACHU adalah 955.00M, dan total suplainya sebesar 954998997.0736979. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 278.68K.

Riwayat Harga DACHU THE CHEF (DACHU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DACHU THE CHEF ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DACHU THE CHEF ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DACHU THE CHEF ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DACHU THE CHEF ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.56%
30 Days$ 0-70.96%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DACHU THE CHEF (DACHU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DACHU THE CHEF (USD)

Berapa nilai DACHU THE CHEF (DACHU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DACHU THE CHEF (DACHU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DACHU THE CHEF.

Cek prediksi harga DACHU THE CHEF sekarang!

DACHU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DACHU THE CHEF (DACHU)

Memahami tokenomi DACHU THE CHEF (DACHU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DACHU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DACHU THE CHEF (DACHU)

Berapa nilai DACHU THE CHEF (DACHU) hari ini?
Harga live DACHU dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DACHU ke USD saat ini?
Harga DACHU ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DACHU THE CHEF?
Kapitalisasi pasar DACHU adalah $ 278.68K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DACHU?
Suplai beredar DACHU adalah 955.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DACHU?
DACHU mencapai harga ATH sebesar 0.0029699 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DACHU?
DACHU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DACHU?
Volume perdagangan 24 jam live DACHU adalah -- USD.
Akankah harga DACHU naik lebih tinggi tahun ini?
DACHU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DACHU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:34:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DACHU THE CHEF (DACHU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

