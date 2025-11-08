Harga DapyAI Hari Ini

Harga live DapyAI ($DAPY) hari ini adalah $ 0.00004644, dengan perubahan 20.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $DAPY ke USD saat ini adalah $ 0.00004644 per $DAPY.

DapyAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,438, dengan suplai yang beredar 1.00B $DAPY. Selama 24 jam terakhir, $DAPY diperdagangkan antara $ 0.00003864 (low) dan $ 0.00004608 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00245948, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003134.

Dalam kinerja jangka pendek, $DAPY bergerak +2.64% dalam satu jam terakhir dan -6.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DapyAI ($DAPY)

Kapitalisasi Pasar $ 46.44K$ 46.44K $ 46.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.44K$ 46.44K $ 46.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DapyAI saat ini adalah $ 46.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $DAPY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.44K.