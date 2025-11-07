Harga Dark MAGA (DMAGA)
-2.11%
-2.08%
-33.63%
-33.63%
Harga aktual Dark MAGA (DMAGA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DMAGA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDMAGA adalah $ 0.085078, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, DMAGA telah berubah sebesar -2.11% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan -33.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Dark MAGA saat ini adalah $ 228.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DMAGA adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999941554.5359. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 228.09K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dark MAGA ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dark MAGA ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dark MAGA ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dark MAGA ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.08%
|30 Days
|$ 0
|-37.75%
|60 Hari
|$ 0
|-42.63%
|90 Hari
|$ 0
|--
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration.
Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance.
DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes.
A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency.
DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
