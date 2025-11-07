BursaDEX+
Harga live Dark MAGA hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DMAGA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DMAGA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DMAGA

Info Harga DMAGA

Penjelasan DMAGA

Situs Web Resmi DMAGA

Tokenomi DMAGA

Prakiraan Harga DMAGA

Harga Dark MAGA (DMAGA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DMAGA ke USD:

$0.0002276
$0.0002276$0.0002276
-2.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Dark MAGA (DMAGA)
Informasi Harga Dark MAGA (DMAGA) (USD)

Harga aktual Dark MAGA (DMAGA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DMAGA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DMAGA telah berubah sebesar -2.11% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan -33.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Dark MAGA saat ini adalah $ 228.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DMAGA adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999941554.5359.

Riwayat Harga Dark MAGA (DMAGA) USD

Apa yang dimaksud dengan Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration.

Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance.

DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes.

A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency.

DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

Tokenomi Dark MAGA (DMAGA)

Memahami tokenomi Dark MAGA (DMAGA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DMAGA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dark MAGA (DMAGA)

Berapa nilai Dark MAGA (DMAGA) hari ini?
Harga live DMAGA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DMAGA ke USD saat ini?
Harga DMAGA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dark MAGA?
Kapitalisasi pasar DMAGA adalah $ 228.09K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DMAGA?
Suplai beredar DMAGA adalah 999.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DMAGA?
DMAGA mencapai harga ATH sebesar 0.085078 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DMAGA?
DMAGA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DMAGA?
Volume perdagangan 24 jam live DMAGA adalah -- USD.
Akankah harga DMAGA naik lebih tinggi tahun ini?
DMAGA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DMAGA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
